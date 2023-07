V Číně se zřítila tělocvična plná dětí. Zemřelo jedenáct lidí

Neštěstí se stalo v provincii Chej-lung-ťiang v neděli odpoledne, když bylo v tělocvičně devatenáct lidí. Čtyřem se podařilo utéct, patnáct jich zůstalo v budově uvězněno. Tři z nich záchranáři našli už bez známek života, dalších šest lidí zemřelo později na následky zranění. Věk obětí agentura Nová Čína neuvedla.

Rodiče pohřešovaných dětí si stěžují, že s nimi úřady nekomunikují, píše BBC News. „Tvrdí mi, že moje dcera zemřela, že už ji nikdy neuvidím. Všechny děti ale měly tváře pokryté bahnem a krví, když je posílali do nemocnice. Prosil jsem, ať mě nechají identifikovat mé dítě. Co když to není mé dítě?“ ozval se jeden z rodičů hráčky volejbalu, která podle něj byla v té době na sportovišti.

„Co (úřady) dělaly čtyři, pět, nebo dokonce šest hodin poté, co byly děti poslány do nemocnice? (…) Lékaři s námi nekomunikují o tom, jak záchrana probíhá. Máme doma starší osoby, potřebujeme jim (pomoci) se psychicky připravit,“ prohlásil muž.

Rescue work concludes after gym roof collapses in NE China https://t.co/R25nQL6qGo pic.twitter.com/BcunYmldRb — CGTN (@CGTNOfficial) July 24, 2023

V tomto regionu i dalších částech Číny v posledních dnech silně prší, což se podepsalo i na váze stavebního materiálu odloženého na střeše sportoviště, píše Reuters s odkazem na čínskou agenturu. Perlit saje vodu a tím násobně zvyšuje svůj objem i váhu. Policie už má ve vazbě lidi ze stavební firmy odpovědné za průběh prací.

Zřícení budov je v Číně časté kvůli laxním bezpečnostním normám, píše BBC. V červnu výbuch v restauraci s grilem na severozápadě Číny zabil nejméně 31 lidí. Předběžné vyšetřování ukázalo, že zaměstnanec restaurace vyměňoval prasklý ventil na nádrži na zkapalněný plyn, když došlo k výbuchu.

V dubnu zabil požár v pekingské nemocnici 29 lidí a několik přeživších donutil k útěku skokem z oken.