V Izraeli se demonstruje pro i proti soudní reformě

V Izraeli roste napětí kvůli vládnímu návrhu soudní reformy, jejíž první klíčový zákon oslabující pravomoce nejvyššího soudu by mohl parlament definitivně schválit už v pondělí. I v neděli pokračují v Jeruzalémě demonstrace odpůrců reformy a v Tel Avivu neobvykle vyšli do ulic i její příznivci. Objevily se rovněž spekulace, že by největší odborový svaz mohl vyhlásit generální stávku, protože vláda odmítla jeho návrh na úpravu zmíněného zákona. Prezident Jicchak Herzog v nemocnici navštívil premiéra Benjamina Netanjahua, jednat má i s lídry opozice.