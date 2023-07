Ukrajinskou protiofenzivu zpomalují bariérová minová pole, pomoci má kazetová munice z USA

Při vytvoření účelného pásu min postupovala ruská armáda podobně jako v klasické „příručce“ Mine/Countermine Operations z US Marines Field Manual (FM) 20-32 C4, kterou většina západních zemí vnímá jako „bibli nášlapných min“.

Postupem času ovšem Rusové položili min obrovské množství. „Něco takového jsem si nedokázal vůbec představit,“ poznamenal Serhij - člen jednotky, která zachraňovala ukrajinské vojáky po explozích. „Myslel jsem si, že miny budou ležet v řadě, ale jsou jimi posetá celá pole. Jsou všude,“ doplnil.

Minová pole byla základem ruského válčení už během konfliktů v Afghánistánu nebo v Čečensku. „Na jihu Ukrajiny jsou však rozsáhlá a složitá nad rámec toho, co bylo dříve známo,“ přiblížili vojáci, kteří do nich vstoupili.

„Bariérová minová pole“

Výsledkem je aktuálně to, co by se dalo nazvat jako „bariérová minová pole“, jež se táhnou několik kilometrů. To představovalo pro Ukrajince obrovský problém, protože až donedávna měli omezené možnosti.

„Bariérová minová pole“ paradoxně představují problém i pro samotné Rusy. Pokud by chtěli provést protiútok, museli by se nejspíše popasovat s vlastní pastí. Dle informací serveru The Kyiv Post to totiž vypadá, že byli tak rychlí při kladení extrémního množství min, že je nepravděpodobné, aby měli podrobné mapy polí. Čelili by tudíž stejnému problému jako ukrajinské síly.