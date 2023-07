Musíme spojit síly se všemi režimy a chránit životy, hájí eurokomisařka migrační dohodu s Tunisem

Podle Johanssonové se rýsuje dotažení migračního paktu do konce. Dohodu ještě musí schválit europoslanci. „Je potřeba lépe chránit vnější hranice a řídit zákonně migraci, ale také zařídit, aby se ti, kteří tu nemají nárok zůstat, vrátili do země původu,“ podotkla eurokomisařka.

Časový rámec přitom není daný. „Je to vždy o vyhodnocení stávající situace, doufejme, že se situace za deset let změní. Legislativa musí být odolná vůči budoucím situacím, a to znamená, že zde nemohou být uvedeny konkrétní státy nebo národnosti lidí, kteří jsou zde hosty. Musí být univerzální,“ konstatovala Johanssonová.

Ochrana tuniských hranic

Evropská komise prosazuje dohody s Tuniskem, a později zřejmě i s Marokem nebo Egyptem, které mají fungovat na principu pomoci za to, že tyto státy nebudou pouštět migranty na území Evropské unie.

„Není to pravda, že budeme platit Tunisku za to, že bude zabraňovat migrantům v přístupu do EU. Budeme Tunisku pomáhat zvládat migranty, chránit tuniské hranice, pomáhat jim v zabraňování velmi nebezpečných cest. Zhaslo tak velké množství životů, tomu chceme zabránit,“ reagovala eurokomisařka na vlnu kritiky, že se Komise utrhla ze řetězu a pracuje s autoritářskými režimy.

Z dohody také vyplývá, že Komise bude pomáhat množství migrantů, kteří už jsou v Tunisku, aby se mohli vrátit do země původu, a organizacím OSN a Tunisku v tom, aby se občané Tuniska, kteří nemají nárok na pobyt v EU, mohli vrátit do Tuniska. „Je to tedy komplexní dohoda, spojíme policejní síly, abychom bojovali proti pašerákům, kteří neposílají lidi do Evropy, ale na smrt,“ upozornila Johanssonová.