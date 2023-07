Slovensko eviduje za půlku letoška více migrantů bez povolení než za celý loňský rok

Celkem slovenská policie zaregistrovala od začátku roku do konce června 10 902 migrantů bez povolení ke vstupu do země. „Téměř 96 procent tvoří Syřané,“ uvedla policie. V prvním pololetí loňského roku policie odhalila na území Slovenska 1073 cizinců bez patřičných dokladů.

Slovensko leží na takzvané západobalkánské migrační trase, migranti do země přichází především z Maďarska. „Přicházející cizinci u nás nežádají o azyl, protože odmítají zůstat na území Slovenska a snaží se dostat do zemí v západní Evropě,“ uvedla policie s tím, že chtějí odejít hlavně do Rakouska, Německa či Nizozemska.

Odkud migranti jsou, je podle zahraničního zpravodaje ČT Jana Šilhana důležité pro návratovou politiku. „Pokud občan ze Sýrie přejde hranice Shengenského prostoru, členský stát EU nemá, jak ho legálně proti jeho vůli vyhostit, protože Sýrie patří na seznam států zatížených vojenskými konflikty,“ vysvětlil.