Americká armáda nově bojuje v interní kulturní válce. Senátor ji blokuje kvůli potratům

Už i na nejmocnější armádu světa dopadl politický boj o přístup k potratům. Bez šéfa je kvůli tomu námořní pěchota, která má 180 tisíc aktivních vojáků. Stejně tak se blokace dočkalo dalších více než 260 nominací admirálů a generálů od flotily v Indo-Pacifiku až po zastoupení u NATO.

„Je to bizarní. Vůbec si nevybavuji, že by se tohle někdy stalo. Je to prostě naprosto nezodpovědné,“ uvedl Biden.

Schválení ve stočlenné horní komoře Kongresu blokuje republikánský senátor z Alabamy Tommy Tuberville. Bývalý fotbalový kouč a stoupenec exprezidenta Trumpa má jedinou podmínku. Znemožnit vojačkám přístup k potratům. Toto ústavní právo loni Američankám zrušil nejvyšší soud.

„Ministr obrany USA to začal. Zavedl nezákonnou politiku. Je jeho úkolem to zrušit. A potom hlasujme. To je vše, co chci,“ sdělil Tuberville.

„Nechceme, aby Disneyland cvičil armádu“

Ženy tvoří pětinu amerických ozbrojených sil. Pentagon jim po loňském přelomovém rozsudku nabízí náhradní volno a proplácení cestovních výdajů do jiného státu. Ať se rozhodnou pro umělé oplodnění, nebo naopak přerušení těhotenství.

„Naše ženy poskytují obrovskou hodnotu našim silám. Jsem na ně pyšný. A myslím, že potřebujeme udělat, co můžeme, abychom se o ně postarali,“ prohlásil americký ministr obrany Lloyd Austin.

Revoltujícího republikánského senátora nepřesvědčil ani návrh novely, kterou těsně odhlasovali jeho spolustraníci ve Sněmovně reprezentantů. Příslušnicím dosavadní benefity ohledně potratů ruší, stejně jako podporu vojákům při změně pohlaví. Zakazuje také politiku pozitivní diskriminace při náborech a programy na podporu inkluze a různorodosti.