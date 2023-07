REPORTÁŽ: Za čtyři roky jednou na úřad. V Estonsku jde firmu založit za 15 minut ze sauny

Podobné zkušenosti popisuje i konzultant Jan Stupka, který do Estonska přicestoval kvůli práci. „V Česku jsem vždycky jednou ročně musel s účetním oddělením řešit papírování, tady se přihlásím do systému a kliknu na OK. Nic víc.“

„Za čtyři roky života v Estonsku jsem na úřadě byla jednou,“ říká Klára Kaiserová, podnikatelka, která je v současnosti na mateřské dovolené. Do země se v roce 2019 přestěhovala původně na rok, nakonec však zůstala na neurčito. Od té doby koupila auto a tři nemovitosti, z nich jednu prodala a obnovila si řidičský průkaz. Všechno zvládla vyřídit on-line. „Letošní daně jsem si udělala při čištění zubů na Sicílii,“ směje se Češka. Stálo ji to prý jen deset kliků. Odkaz jí přišel do mailu a přeplatek byl za čtyři dny na účtu.

Sjednocení všech systémů

Klára Kaiserová vidí velkou výhodu digitalizace ve sjednocení všech systémů. „Nemusím mít doma žádné papírové smlouvy, žádné doklady, nic. Nemusím si hlídat, jestli mám kartičku pojištěnce, stačí říct svůj ID kód,“ říká. ID kód je estonskou obdobou rodného čísla a dostanou ho i cizinci, kteří se v této severské zemi zaregistrují k trvalému nebo přechodnému pobytu. Díky němu pak i oni mohou využívat výhod digitalizace. Vrcholem je pak estonská občanka s bezpečným čipem.

Zkušenost s tím má například Jan Stupka, který se do Estonska přistěhoval před pěti lety. Když si chtěl koupit auto, zjistil, že to zvládne udělat v podstatě na dálku, a to přesto, že je potřeba oslovit víc institucí. Zatímco doma by musel na úřad, zařizovat plnou moc, objednat se na evidenční kontrolu a pak vyřizovat malý a velký technický průkaz, po přestěhování do Estonska se mu situace zásadně zjednodušila. „Auto jsem vybral on-line, nechal prověřit on-line a objednal mechanika, který dojel na místo a prověřil technický stav vozidla. Potřásli jsme si u něj v garáži rukou, přihlásili se do portálu, vyplnili vzor smlouvy, oba podepsali elektronicky, já rovnou i pojistil,“ říká. Platbu poslal ihned – a tak po chvilce odjížděl už ve svém autě a se všemi náležitosmi.

Firmu založila za 15 minut v sauně

Stejně pozitivně Stupka hodnotí možnost využít digitalizaci při zakládání firmy. Estonsko nabízí program e-Residency of Estonia, který umožňuje cizincům založit společnost, zařídit si bankovnictví, zpracování plateb a podat daňové přiznání. „V Česku jsem zakládal firmu naposledy v roce 2007 a snad se to zlepšilo, ale tehdy to znamenalo navštívit živnosťák, finančák, zdravotní pojišťovnu, celníky,“ říká Stupka. „Pamatuji si na situaci podobnou jako v Hlavě XXII, kdy finančák měl lhůtu měsíc na dodání dokladu, zatímco ČSSZ ho vydala ihned, dokument ale nesměl být starší než měsíc,“ vzpomíná.

V Estonsku je podle něj založení firmy pro rezidenty otázka hodiny strávené na webovém portálu. „Zakládal jsem firmu s člověkem, který také nepocházel z Estonska. Musel si nejdřív vyřídit e-residency, aby mohl podepisovat dokumenty on-line, a pak to bylo hotovo během jednoho odpoledne,“ doplňuje Stupka. Klára Kaiserová si zase vybavuje moment, jak firmu založila během 15 minut v sauně. „Tak jednoduché to je,“ usmívá se.

Pro Kaiserovou ani Stupku nebyla úroveň digitalizace v Estonsku motivací, proč se do země přestěhovali, je to však jeden z důvodů, proč teď nechtějí pryč. „Člověk si na to zvykne hrozně rychle. Zvykat si na fronty na úřadech, které si mezi sebou nedokážou pořádně předat informace, je horší,“ vysvětluje důvody svého pobytu v přímořském státě Kaiserová.

Elektronizace veřejné správy jako odpoutání od sovětského dědictví

Elektronizace veřejné správy v Estonsku začala poté, co země po pádu Sovětského svazu získala nezávislost. „Tehdejší politici věděli, že se Estonsko jako malý stát musí něčím odlišit a vsadili na digitalizaci, díky čemuž jsou v této oblasti dodnes na evropské špičce,“ říká Michal Bláha, ředitel platformy Hlídač státu a odborník na digitalizaci.

Estonská digitální infrastruktura odpovídá nejvyšším bezpečnostním standardům. V roce 2007 se země stala obětí hackerského útoku, ze kterého podezřívá Moskvu. I kvůli tomu se Estonci rozhodli důkladně zaměřit na kyberbezpečnost a šifrování, vláda na tom spolupracuje i se soukromými firmami.