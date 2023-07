Policie po více než deseti letech od série vražd u New Yorku zatkla podezřelého

Muž tvrdí, že je nevinný

Heuermann je nyní ve vazbě. „Jediné, co vám mohu k jeho výpovědi říct, je to, že v slzách prohlásil: Já jsem to neudělal,“ sdělil právník zatčeného muže Michael Brown.

Architekt má ženu a dvě děti. Údajně vraždil, když nebyly doma. K místu, kde se těla našla, to měl dvacet minut.

„Vídám ho, jak chodí s kufříkem a v obleku. Nevypadá jako… Vypadá jako běžný Američan,“ uvedl soused Heuermanna Barry Auslander.

Nakolik spolu všech jedenáct těl z pláže Gilgo souvisí, policie stále neví. Zatím se soustředí na důkazy v případu čtyř žen. Aby aspoň tento mohla bez jakýchkoli pochyb po třinácti letech uzavřít.