Německo v nové strategii pojmenovává rizika spojená s Čínou

Spolupráce, ne závislost

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že její země bude tím odolnější, čím více bude diverzifikovat svůj obchod a dodavatelské řetězce. Zdůraznila však, že Německo Čínu potřebuje, stejně jako Čína potřebuje Evropu, pro hospodářský rozvoj, férovou konkurenci a klimatickou politiku. V posledních letech se Čína stále více stávala strategickým soupeřem, konstatovala také.

Německý kabinet dlouho očekávanou strategii schválil po měsících sporů uvnitř levicově-liberální koalice o to, do jaké míry přitvrdit postoj Berlína vůči sílící asijské supervelmoci. Koncepce Zapadá do širších snah Západu o snížení strategické závislosti na Číně, a to v době obav z rostoucího napětí v Indo-Pacifiku, poznamenala agentura Reuters.