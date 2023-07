Navalnyj musí dokola poslouchat stejnou Putinovu řeč. Mučení, myslí si jeho spolupracovníci

„Je to taková populární věc. Nekonečný poslech příšerných vlasteneckých písní v podání (rappera) Shamana a (zpěvačky Naděždy) Babkinové, to je také mučení,“ sdělila Romanovová, zakladatelka organizace Russia Behind Bars, která usiluje o dodržování práv vězněných lidí.

„Nebo také sledování pořadů státních televizních kanálů. Zabývají se tím lidé, jejichž intelektuální, morální, etická a estetická úroveň je tak nízká, že už nemůže být nižší,“ uvedla Romanovová. Lidé, kteří nutí vězně jako Navalného k poslechu či sledování takovéto produkce, nemají podle ní právo kohokoli převychovávat.

Že jde o mučící metodu, si myslí také psychoanalytička Anastasija Rubcovová. „Je to jako čínské mučení, kdy vám zezadu na krk padají kapky vody. Prvních deset minut se vám zdá, že nejde o nic hrozného, ale po několika dnech člověk začíná šílet,“ vysvětlila.