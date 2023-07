Turisté znovu objevují Irák. Mnohé vlády však před jeho návštěvou varují

„Skoro každý mi řekl, že není bezpečné sem jezdit. Poprvé po pěti letech jsem od babičky dostal SMS: Jako svoji babičku bys mne měl respektovat, takže bych ocenila, kdybys nejezdil. Máma mi do telefonu plakala a prosila, abych sem nejel,“ vzpomíná americký turista Jacob Nemec.

Šest let po porážce teroristů Islámského státu se k životu probírá i jedna z jejich někdejších největších pevností Mosul. Město s 1,6 milionu obyvateli je zčásti stále v troskách, ale ani to nezabránilo osmadvacetiletému turistovi ho navštívit.

Turistů přibývá

„Všem bych vzkázal, aby určitě jeli do Iráku a neposlouchali, co říkají západní vlády. Jsem si jistý, že je zde stále mnoho nebezpečných míst. Ty jsou ale i v USA a všude jinde ve světě. Ale přes to všechno jsem se tu cítil neuvěřitelně bezpečně,“ řekl Nemec.

Američan se spolu s návštěvníky z Ruska a Británie připojil k malé, ale rostoucí skupině turistů mířící do Iráku, aby viděli rozlehlé pouštní a bažinné ekosystémy i ruiny nejstarších měst a říší na světě. Mezi perly Iráku patří například ruiny historického města Aššúr s dějinami delšími více než čtyři a půl tisíce let či mezopotámská městská pevnost Hatra, kterou před osmi lety poničili Islámský stát. Loni byla však dokončena částečná rekonstrukce a je opět přístupná turistům.