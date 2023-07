Tisíce lidí vyšly do ulic po ohlášení odchodu policejního šéfa v Tel Avivu

V rezignačním proslovu, který odvysílala tamní televize, Ešed například uvedl, že lidé na ministerské úrovni na něj tlačili, aby policie byla tvrdší v zásazích při demonstracích proti justiční reformě, kterou prosazovala Netanjahuova vláda. Tvrdší zásahy Ešed odmítl a označil je za „nesmyslnou sílu“.

„Poprvé za třicet let ve službě (u policie) jsem se setkal s absurdní realitou, ve které zaručit klid a pořádek nebylo to, co se po mně chtělo,“ řekl Ešed. Telavivský policejní šéf žádného ministra ve svém proslovu nejmenoval. V březnu se ho však pokusil odvolat z funkce krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir.

V reakci na prohlášení zablokovaly večer tisíce lidí hlavní dálnici v Tel Avivu a některé důležité křižovatky. Na některých místech protestující zapalovali ohně. Policie proti nim zakročila vodními děly.

Protesty proti reformě soudnictví, která podle jejích kritiků oslabí izraelskou justici a demokracii, se v Tel Avivu a dalších izraelských městech konají od začátku roku. Demonstrací se zúčastnily i stovky tisíc lidí. Pokračovaly i poté, co na konci března vláda prosazování kontroverzní legislativy pozastavila, aby umožnila dialog. V červnu se izraelský parlament znovu začal zabývat zákonem, který má v justici provést změny.