Ukrajina, Británie, Švédsko a Kanada žalují Írán kvůli sestřelení letadla z ledna 2020

Ukrajinské ministerstvo zahraničí už koncem června oznámilo, že se koordinační skupina - která zastupuje oběti ze sestřeleného letounu ukrajinských aerolinek UIA a jejímiž členy jsou též Kanada, Švédsko a Británie - rozhodla podat žalobu poté, co s íránskými úřady nenalezla shodu na uspořádání mezinárodní arbitráže. Ta by měla vést k odškodnění pozůstalých.

Letos v dubnu soud v Íránu vyměřil tresty vězení v rozmezí od jednoho roku do deseti let skupině deseti íránských vojáků. Nejdelší trest dostal velitel systému protivzdušné obrany za to, že neuposlechl rozkazů nadřízených a ukrajinský boeing sestřelil.

Vztahy mezi Ukrajinou a Íránem jsou v současnosti na bodu mrazu. Teherán podle Kyjeva dodává Rusku střely a bezpilotní letouny, které pak ruská armáda využívá k útokům proti cílům na Ukrajině.