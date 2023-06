Ukrajinská vesnice, ze které místní opět chtějí mít místo k životu. Pomáhají si, jak mohou

Ruská raketa loni přímo zasáhla obchod pana Oleksandra, jeden ze tří ve vesnici Kotljareve. „Zlost. Lítost i zlost. Nikdo ale neříká, že by to bylo něco nečekaného. Prostě nepříjemné. Ale to je zkrátka válka,“ komentuje to majitel obchodu.

Novou prodejnu vybudoval hned vedle, ve staré garáži. A nabídku před pár dny dokonce rozšířil, tentokrát za dobrovolnou platbu. „Prostě jdou kolem, když se jim něco líbí, tak dají peníze sem dovnitř. Když se jim nic nelíbí, tak jdou dál,“ vysvětluje Oleksandr nový postup.