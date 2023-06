Šojgu je Putinův důvěrník, armádu má pod palcem už více než dekádu. Experti jeho pád neočekávají

Šojgu v pondělí údajně navštívil ruské vojáky bojující na Ukrajině. Jednalo by se o první veřejnou akci od víkendové ozbrojené vzpoury. Resort obrany ale zveřejnil jen video bez záznamu zvuku, na kterém Šojgu obhlíží situaci z letadla nebo se radí s vojenskými veliteli, takže není jasné, kdy přesně byl záznam pořízen.

„Objevují se tam rozmlžené hodinky jednoho z generálů, který Šojgua doprovází, aby nebylo vidět, kdy bylo video pořízeno, takže se spekuluje, že to bylo ještě před tou sobotou. Ale zveřejnění videa vypovídá o tom, že dnes Šojgu odvolán nebude,“ myslí si novinářka Petra Procházková.

Společné rybaření

Šojgu patří k nejužšímu kremelskému kruhu a také mezi Putinovy blízké přátele. Ruský vládce jezdí se Šojguem na túry, rybařit nebo na daču na Sibiři. Mezi samotnými Rusy je ministr obrany rovněž oblíbený. Podle analytiků je tak nepravděpodobné, že by šéf wagnerovců dosáhl svého cíle.

„Je to pro Putina podnět, aby přemýšlel o restrukturalizaci. Možná restrukturalizaci ministerstva obrany a dosazení někoho mnohem schopnějšího s vojenskými zkušenostmi. Nebo s většími vojenskými zkušenostmi než Šojgu. Ale je to obtížné, protože je těžké najít lidi, kterým můžete věřit a kteří vám nevrazí kudlu do zad. Zvláště v zemi, jako je Rusko,“ vysvětluje analytička obrany z londýnské Kings College Marina Mironová.

Pokud by mělo dojít k velkým kádrovým změnám ve špičkách, tak se to podle Procházkové nestane okamžitě, aby to nevypadalo, že to je na nátlak ze strany Prigožina.

Zatímco se měnili polní velitelé speciální vojenské operace, jak Rusko nazývá okupaci Ukrajiny, pozice Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova se zdá zatím pevná. Nic na tom nezměnilo ani setrvalé Prigožinovo obviňování těchto mužů ze zrady, mimo jiné proto, že jeho mužům údajně odmítali poslat další munici.

Prigožin letos v červnu odmítl podepsat smlouvu s ministerstvem obrany, a splnit tak Šojguův rozkaz, aby se jeho muži podřídili armádnímu velení. „Šojgu neumí dobře řídit vojenské formace,“ opřel se do ministra šéf wagnerovců.