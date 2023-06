Maďarská vláda od srpna zruší cenové stropy u základních potravin, zavede ale povinné slevy

Maďarsko se v poslední době potýká s nejvyšší inflací v Evropské unii. V lednu se maďarská inflace vyšplhala až na 25,7 procenta, což byla nejvyšší úroveň od roku 1996. Od té doby však klesá, v květnu sestoupila na 21,5 procenta. Gulyás předpověděl, že do srpna by mohla inflace zpomalit na 15 procent a že pod deset procent by mohla sestoupit dříve než v prosinci.

Cenové stropy na základní potraviny, například mléko, cukr, mouku, vejce a rostlinné oleje, zavedla maďarská vláda loni v únoru. Navzdory tomuto kroku vykazovaly ceny potravin v Maďarsku loni v prosinci meziroční nárůst o 44,8 procenta.

Povinné slevy až patnáct procent

Vláda premiéra Viktora Orbána ve snaze omezit růst cen rovněž nařídila velkým maloobchodníkům poskytovat u vybraných potravin slevy. Podle Gulyáse se od srpna rozsah těchto povinných slev zvýší na 15 procent z nynějších deseti procent, napsala agentura Reuters.

Také maďarský ministr pro hospodářský rozvoj Márton Nagy tento měsíc uvedl, že inflace v Maďarsku do konce letošního roku klesne pod deset procent. To podle něj centrální bance umožní do příštího jara výrazně snížit úrokové sazby.