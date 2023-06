Neměli jsme vodu ani jídlo, svěřila se Ukrajinka evakuovaná ze zaplaveného území

„Můj bože, když jsme viděli tu loď… Cesta od nás sem (do Chersonu) trvala tři minuty. Představte si to: sedm měsíců života a pak tři minuty, kdy jsme přepluli řeku,“ svěřila se evakuovaná žena.

Rodina jedné z evakuovaných obyvatelek Chersonské oblasti byla několik dní uvězněná na střeše svého domu, dokud k nim nepřiletěl dron. „Začali jsme mávat, Max ukazoval, složil ruce, prosil, okolo byla voda. Ukazovala jsem, že tu nemáme nic k pití ani k jídlu, že jsme tu tři. Vzala jsem Mášu do náruče. Visel nad námi – a odletěl pryč. Znovu jsme si s Maxem sedli a nevěděli, co dál. Jestli přiletí, nebo nepřiletí. Zanedlouho se objevil a shodil nám lahev vody,“ popsala trýznivou situaci své rodiny Ukrajinka Kataryna.

Dobrovolníci na Ukrajině

Vděk vyjadřují Chersonští i dobrovolníkům. Vít Samek z české humanitární akce Operace Kyseláč dováží zdravotnický materiál, ale i oblečení – to, co je zrovna třeba. „Jezdíme na východ a na jih Ukrajiny a to, jestli jsem tady byl už třicetkrát, čtyřicetkrát, vlastně nevím,“ přiznal.

Těchto kamionů už na Ukrajinu zamířily desítky. Právě v Chersonu jsou teď mimořádně důležité. „Spousta hygieny, dezinfekce, voda, také podpora od dalších organizací, které si v Praze naložily věci,“ řekl výkonný ředitel organizace Koridor UA Matouš Bláha.

„Dva plně naložené kamiony z Česka přivezly také zhruba padesátku postelí a pleny. Náklad ihned po příjezdu zamířil do jedné z centrálních nemocnic,“ přiblížil Jan Šilhan.

„Podobných konvojů už jsme vypravili desítky. Ta naše frekvence bývá kolem dvou až tří kamionů za měsíc,“ doplnil koordinátor z Koridoru UA Richard Křesina.