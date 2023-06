Okupanti uzavřeli zatopené město na Dněpru, stovky obyvatel se pohřešují, tvrdí dobrovolníci

Oficiálně proruská správa informovala o osmi mrtvých na levém břehu Dněpru, který ovládají ruské síly. Dobrovolníci, kteří do velké míry převzali zodpovědnost za evakuace z Ruskem okupovaných obcí, v oblasti ale evidují 510 pohřešovaných. Podle jejich on-line mapy žádá o evakuaci ještě přes 1400 lidí.

Dobrovolníci už minulý týden uvedli, že je ruská okupační správa v dalším zaplaveném městě, Oleškách, nepouštěla do jedné ulice. Podle nich to mohlo souviset s tím, že je na místě možná mnoho obětí. O den později pak aktivisté upozornili, že jim úřady začaly bránit v přístupu do celých Olešek.