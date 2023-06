V americké Filadelfii se zřítila část frekventované dálnice. Hořela pod ní cisterna

Bývalý filadelfský policista Mark Fusetti popsal, že zrovna řídil na jih směrem k letišti, když si všiml hustého černého kouře stoupajícího nad dálnicí. Když projížděl kolem požáru, silnice pod ním se začala hroutit. Ve zpětném zrcátku viděl, jak se doprava zastavila a jízdní pruhy vedoucí na sever se brzy na to zřítily. „Bylo to šílené načasování, je neuvěřitelné, že se to zřítilo tak rychle,“ dodal.

Nehoda také vzbudila obavy ze znečištění blízké řeky Delaware. Na místě byly nasazeny plovoucí bariéry. Podle guvernéra Shapira však nejsou v ohrožení zdroje pitné vody.