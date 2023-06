Nájezdy afrických otrokářů na jižní pobřeží Anglie zmapovala skupina místních historiků

Říká se, že tam končí Anglie. Jihozápadní cíp ostrova nese poetický název. Land’s End. Neboli konec země. Z toho místa se po staletí vydávali rybáři na moře, ale zároveň z jihu přicházelo velké nebezpečí, po staletí odtud připlouvali otrokáři.

Paradoxně šlo o obrácené otrokářství, než o kterém se dnes učí ve školách. V Cornwallu afričtí piráti – především z Maroka a Alžíru – unášeli bílé křesťanské otroky. Místní historička Jo Ezraová se snaží o to, aby se tohle pozapomenuté místo dějin vrátilo do povědomí. „Tohle je trochu skrytá historie, a to dokonce i pro místní lidí v Cornwallu, na které to v té době dolehlo. Myslím, že velká řada lidí o tomto příběhu stále neví,“ řekla Ezraová.

Badatelka popsala, že z cornwallského městečka Marazion muslimští otrokáři odvezli mezi 17. a 19. stoletím desetitisíce až statisíce místních. Za unesené požadovali výkupné, když peníze nedostali, tak tito lidé museli tvrdě pracovat v Africe.

„Tolik lidí bylo uneseno, že to znamenalo velký problém pro místní komunity. A především pro chudá rybářská společenství v severním Devonu a v Cornwallu,“ doplnila Ezraová. Stávalo se, že celé vesnice přišly o muže, kteří doma pak nechali rodiny bez obživy.