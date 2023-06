Saúdská Arábie investuje do sportu, podle kritiků si tím chce zlepšit mezinárodní obraz

Dvě největší golfové organizace, tradiční PGA a nová LIV, se spojují v jednu. „Myslím, že je to v nejlepším zájmu všech členů PGA Tour, dává nám to kontrolní pozici. Dovolí nám to konstruktivně a produktivně spolupracovat s veřejným investičním fondem PIF,“ řekl komisionář PGA Tour Jay Monahan.

Právě saúdskoarabský kapitálový fond PIF sérii LIV financoval a řadu golfistů nalákal na obrovské odměny a prémie. Ještě loni přitom šéf PGA prohlašoval, že hráči se zkušeností v nové soutěži mají dveře na nejprestižnější turnaje uzavřené. A nejen za to teď sklízí kritiku.

„Saúdští agenti hráli roli při teroristických útocích z 11. září a teď financují celý profesionální golf,“ kritizuje organizace 9/11 Families United. Podle Monahana se ale změnily okolnosti.

Nákupy fotbalových hvězd

Saúdové penězi nezásobují jen golfový svět. Do svých řad se v posledních dnech snaží pomocí masivních výplat nalákat i špičkové fotbalisty. Tamní ligu bude nově hrát aktuální držitel Zlatého míče Karim Benzema. Ten tak následoval jednoho z nejslavnějších hráčů historie, Portugalce Cristiana Ronalda.

Podle kritiků si tak arabská země snaží koupit lepší obraz. Skrze státní společnost od roku 2021 vlastní například fotbalový klub Newcastle United.

Saúdská Arábie tak následovala regionální konkurenty z Kataru a Spojených arabských emirátů, kteří i díky téměř neomezeným financím pomohly z klubů Paris Saint-Germain a Manchester City udělat hegemony svých soutěží. Minimálně golfu už Rijád dominuje stoprocentně.