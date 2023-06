Brusel žaluje Itálii kvůli zanedbané vodovodní síti. Způsobuje extrémní spotřebu

„Cílem je do několika let snížit úniky ze sítě zhruba o třináct procent, protože do roku 2026 musí být celý projekt ukončen,“ uvedl ředitel vodárenské společnosti CAFC Salvatore Benigno.

Brzy se mají například instalovat takzvané chytré vodoměry a celá síť má projít digitalizací, aby mohla předvídat možné kolapsy systému.