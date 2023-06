V Indii se už podruhé za 14 měsíců zřítil do řeky rozestavěný čtyřproudý most

U indického města Bhágalpur ve státě Bihár se v neděli ráno zřítil do řeky Gangy rozestavěný most se čtyřproudou silnicí. K neštěstí došlo už podruhé za 14 měsíců, upozornil server Times of India. Tehdy za pád mostu mohl údajně kabel uvolněný během bouře. Video z nedělního incidentu se rozšířilo na sociálních sítích a vyvolalo vlnu kritiky. Most se zřejmě zřítil kvůli celkovým chybám v konstrukci a nedodržení bezpečnostních pravidel.