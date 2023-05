O riziku zřícení mostu v Janově se vědělo roky, přiznal šéf firmy spravující dálnice

„Na schůzce manažerů a vedoucích pracovníků se objevily pochybnosti o tom, zda Morandiho most může zůstat stát, a to kvůli vážné konstrukční vadě,“ popsal v pondělí Mion jednání z roku 2010 mezi představiteli společnosti Autostrade per l'Italia (ASPI), která spravuje italské zpoplatněné dálnice, a její údržbové jednotky SPEA.

„Zeptal jsem se, zda existuje třetí strana, která potvrdila stabilitu viaduktu. Řekli mi, že jsme si ji certifikovali sami. Tato odpověď mě vyděsila,“ uvedl bývalý ředitel podle serveru The Local.it. V roce 2010 byl Gianni Mion generálním ředitelem holdingové skupiny Edizione rodiny Benettonů, která vlastnila společnost ASPI, ta od státu dostávala zaplaceno za správu Morandiho mostu.

„Nikdo si ale nemyslel, že se zřítí, o tomto bodě jsme byli ujištěni. Nic jsem neřekl, ale měl jsem obavy. Nic jsem neudělal a velmi toho lituji,“ prohlásil Mion. Své mlčení vysvětlil tím, že se bál ztráty zaměstnání a prestižního postavení v čele jedné z největších italských průmyslových společností.