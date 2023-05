Fronta u Vuhledaru se nehýbe a zákopy se rozrůstají. Ukrajinci čekají na povel k protiofenzivě

Zákopy se neustále rozrůstají, konflikt v těchto měsících připomíná první světovou válku. „Fronta se tu skoro nepohnula. Můžeme říci, že tam získali jeden nebo dva zákopy. My jsme dobyli jednu nebo dvě pozice,“ říká operátor dronů 68. brigády s přezdívkou Gus.

Poslední týdny se hlavně vyčkává

Brigáda brání západní křídlo u Vuhledaru, což ruským jednotkám znemožňuje město obklíčit. Podél celé linie jsou zničené vesnice a města. Zlikvidovány jsou hlavně vysoké budovy, kde se mohou schovávat vojáci nebo technika.

„Jsme připraveni k protiofenzivě a čekáme na příkaz velení,“ uvedl velitel 68. brigády s přezdívkou Šum. Poslední týdny se tak hlavně vyčkává, každý voják čas tráví po svém.

Někteří tak třeba skládají básně, jako například voják s přezdívkou Deputat. „Víš, co je to válka? Člověk může celý život křičet ze spaní. Už pro něj není tam ani tady. Duše je jenom jedna. Aby to pro vás bylo lehčí, bude mlčet,“ přečetl svou tvorbu redaktorům České televize.

I přesto je však klid spíše výjimkou než pravidlem, přiznávají vojáci.