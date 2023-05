Do Spojených států se snaží dostat výrazně méně migrantů, může za to pravděpodobně nový zákon

video Události: Pokles migrace do USA

Tisíce běženců denně zadrží američtí pohraničníci při cestě za jejich snem. Střediska jsou přeplněná. Úřady sledují, co náhlý pokles v ilegálních přechodech znamená. „Pokračujeme v přípravách na nečekané, neznámé. To je jedna z opravdu důležitých věcí,“ říká starosta El Pasa Oscar Leeser.

Sedmisettisícové El Paso leží na hranici s Mexikem. Stalo se symbolem migrační krize, na každodenním životě to ale poznat není. „Je to skvělé místo k dospívání. El Paso je velmi bezpečné,“ myslí si studentka veřejné politiky Itzel Guerrerová.

„Žiji ve městě, kde se to děje. Ale osobně jsem to neviděl, jen v televizi,“ souhlasí student a fotograf Chrostopher Sainz. V El Pasu vyrůstal, takže neustálý tok lidí přes hranici je pro něj přirozený. Přesto by rád viděl od politiků řešení.