Na saské straně Krušných hor chtějí těžit lithium do čtyř let. Starosta se obává úpadku turismu

Štola v německém Cínovci je připomínkou dlouhé hornické tradice, konají se zde i expozice pro návštěvníky. Uvnitř se ale neukazuje jen to, co bylo. V posledních letech je v ní vidět i budoucnost.

Obavy

Naplánovaných je celkem osmdesát průzkumných vrtů. Cílem je přesná kalkulace rizik, nákladů a budoucího zisku. „Jsme přesvědčeni, že přechod k elektromobilům a většímu množství bateriových úložišť v elektrické síti se bude zrychlovat,“ soudí výkonný ředitel Zinnwald Lithium Anton du Plessis.

Altenberg by tak mohl opět být tím, čím býval, tedy hornickým městem. Kromě oživení staré tradice jsou zde ale i obavy. „Hrozí, že by mohl utrpět cestovní ruch. Po pádu komunismu a ukončení těžby cínových rud jsme tady třicet let budovali turismus. Všichni lidé, kteří s ním mají něco společného, se samozřejmě obávají, že hluk a špína by mohly turisty odradit,“ říká starosta města Markus Wiesenberg.

Společnost Zinnwald Lithium chce v Altenbergu začít s těžbou nejpozději na začátku roku 2027.