Bez sirén a smrtících raket. Život v Izraeli i Gaze se vrací k normálu, další výzvy se ale blíží

Ve fasádě domu v izraelském městě Rechovot zeje prázdnota a na místě probíhá odklízení trosek. Zemřela zde osmdesátiletá Inga Avramjanová. Když zazněly sirény, pomáhala svému nemohoucímu manželovi do krytu, ale palestinská raketa byla rychlejší.

Penzista Josi má známého ve vedlejším domě, který to do krytu naštěstí stihnul. „V rámci možností je v pořádku,“ říká Josi. Pro starší lidi bývá útěk do opevněné místnosti vždy problém. „Je to těžké. Na to se nikdy zcela nepřipravíte. V cestě jsou různé věci. Vrážíte do nich, padáte,“ podotkl Josi.