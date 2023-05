Harry a Meghan tvrdí, že honička s fotografy téměř skončila katastrofou

Britský princ Harry, jeho manželka Meghan a její matka se stali účastníky „téměř katastrofální automobilové honičky“ s fotografy, oznámil princův mluvčí podle agentury Reuters. Incident se odehrál poté, co se vévoda a vévodkyně ze Sussexu v úterý zúčastnili předávání cen neziskové organizace Ms. Foundation for Women v New Yorku, kde byla Meghan oceněna za svou práci.