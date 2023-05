Zůstávají až do úplného konce. V obklíčené Avdijivce žijí lidé bez tepla a tekoucí vody

Avdijivka leží devět kilometrů od okupovaného Doněcku. „Brečela jsem. Brečela. Zabíjejí mě v mém vlastní domě,“ říká jedna z obyvatelek Valja. Příbuzní rusky hovořící ženy už Avdijivku dávno opustili. Valja ve městě zůstává kvůli malému hospodářství –⁠ slepicím a zahradě. „Všichni odjeli. Měla jsem kamarádku. Chodívala jsem si za ní popovídat. Už není,“ postěžovala si štábu ČT Ukrajinka.

Boje jsou slyšet a vidět v každé ulici Avdijivky. Ve městě už skoro není dům, který by nedostal zásah. „Jsou tam domy zničené do základů. Viděli jste, že všechny paneláky jsou v ruinách. Všechny. Představte si, co (raketa) udělá s malými domečky. Už prostě nejsou,“ konstatovala další z obyvatelek Jana.