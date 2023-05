Válka dronů na Ukrajině se vyvíjí. Obě strany jsou stále zkušenější v jejich využití

Obrovský boom v této válce zažily i běžně dostupně malé drony. Ukrajinci je využívají hlavně pro průzkum, navádění dělostřelectva nebo na vyhledávání raněných spolubojovníků. A to i díky českým dobrovolníkům z týmu nazvaném Vozím drony na Ukrajinu. „Je to určitě přes sto kusů, to můžu takto říct. A snažíme se tam ob dva měsíce posílat další desítky kusů,“ řekl český dobrovolník z týmu „Vozím drony na Ukrajinu“.

Ale i Rusové se je naučili využívat. „Mají víceméně to samé vybavení jako my, my máme dejme tomu čtvrt, půl roku náskok, ale je to pořád soutěž, je to boj,“ řekl dobrovolník a varoval před podceněním Rusů.

Iránské drony v akci

Rusové často využívají také íránské kamikadze drony ŠAHED 136. Těm se kvůli zvuku, jaký vydává jejich dvoudobý motor, přezdívá mopedy. „Útočí v takzvaných rojích, to znamená, že jich je vypuštěno více než jeden najednou. Většinou se jedná minimálně o pět kusů,“ uvedl Karas.

Jejich velkou taktickou výhodou je, že vypouštěcí rampy se dají tahat za nákladními vozidly. Jsou tak velmi mobilní a je těžké vysledovat místa, odkud startují. Ukrajinci se je ale naučili ve ve vzduchu velmi dobře likvidovat. Jen při útoku na Kyjev v noci ze sedmého na osmý květen jich sestřelili 35.

„Ukrajinská strana získala mnoho zkušeností, troufám si říct, že patří v tuto chvíli mezi nejdokonalejší armády, které dokáží detekovat všechny způsoby takovýchto dronů,“ zmínil Karas. Írán dronů Shahed do Ruska poslal údajně už nejméně 1700. I proto Spojené státy v dubnu uvalily sankce na další íránské firmy spojené s jejich výrobou.