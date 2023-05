Lékárníci v Anglii by nově mohli předepisovat některé léky, má to ulevit ordinacím

Zaměstnanci lékáren by mohli očkovat, ale i předepisovat antikoncepci a víc léků než doposud – zákazníkům by mohli naordinovat přípravky na sedm běžných stavů jako je bolest v krku, pásový opar nebo nekomplikované infekce močových cest. Masivně by se také navýšil počet kontrol krevního tlaku.

Podle britské vlády by to byl přínos pro miliony lidí. Rozšířené možnosti lékáren by měly během dvou let rozpustit velké fronty, které se v zemi každé všední ráno tvoří v čekárnách. Vyřešit by tak mohla i jeden z důvodů stávek zdravotníků z poslední doby.