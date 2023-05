Kdy, kde a jak provede Kyjev protiofenzivu? Ukrajinská armáda se stává rukojmím situace, píše BBC

Záporoží jako cesta k Azovskému moři

Patrně nejutajovanější částí nadcházející ofenzivy je její směr, podotýká BBC. Vojenští experti a média hovoří o pěti možných směrech ofenzivy.

Za nejpravděpodobnější je pokládána protiofenziva v Záporožské oblasti, kde by ukrajinská armáda mohla čerpat z několika výhod. Nejenže by znovu získala kontrolu nad Záporožskou jadernou elektrárnou, ale také by v případě, že její vojáci dorazí až k Azovskému moři, odřízla pozemní spojnici Ruska s Krymským poloostrovem a izolovala tamní jednotky. Téměř celé území Krymu by se navíc v takovém případě dostalo na dosah ukrajinského dělostřelectva. Nevýhodou této varianty jsou silné obranné linie Rusů a otevřený terén, který představuje problémy pro pozemní vojska bojující proti nepříteli se vzdušnou převahou.

V úvahu připadají také protiofenzivy u Vuhledaru směrem na logistický uzel Volnovacha až k Azovskému moři, u Chersonu, kde je ovšem nutné překročit Dněpr a opět čelit ruským vzdušným silám, u Bachmutu, který je spíše politickým než strategickým cílem, či na Svatove na severu Luhanské oblasti. V posledním případě by Ukrajinci mohli okupanty zahnat až k ruské hranici, v takovém případě by si ale nejen prodloužili vlastní frontu, ale zároveň by jim hrozilo napadení z jihu, z okupovaného území Luhanské oblasti, i ze severu z Ruska.