Spojené státy se připravují na tisíce migrantů z Mexika. V Texasu už působí Národní garda

Nařízení číslo 42 v současnosti umožňuje americkým úřadům rychle vracet do Mexika migranty ze třetích zemí, aniž by měli možnost požádat o azyl. Opatření zavedla administrativa Donalda Trumpa v koronavirové pandemii a vysvětlovala ho ochranou veřejného zdraví. V pátek ráno místního času se ale po více než třech letech zruší.

Co přijde dál, ovšem lidé, kteří se chtějí do Spojených států přesunout za lepším životem, jen odhadují. Často si myslí, že legální vstup do USA bude jednodušší. Mnozí z nich však tvrdí opak – dostat se přes hranice prý bude nemožné a deportací přibude.

Rostoucí napětí

Americké úřady jsou v permanenci už několik týdnů a napětí v pohraničí sledují. Od poloviny března přichází z Mexika na devět tisíc migrantů denně. Další desetitisíce čekají nedaleko ostnatých drátů; deník El País zveřejnil záběry z mexicko-americké hranice, které zachycují běžence, jak například překonávají nebezpečnou hraniční řeku Rio Grande. Jiní se prodírají ploty z ostnatého drátu, další čekají ve frontě a přespávají na zemi, až opatření 42 přestane platit.

„Hranice není otevřená, nebyla otevřená a nebude otevřená po 11. květnu,“ hlásí rezolutně ministr vnitřní bezpečnosti USA Alejandro Mayorkas a americký prezident Joe Biden připustil, že situace na hranici s Mexikem je a ještě nějakou dobu zůstane chaotická - ačkoliv se jeho administrativa na 11. květen připravuje více než rok.