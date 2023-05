Bylo to trochu jako život Jamese Bonda, vzpomíná bývalý královský fotograf

Pro mladého fotografa to bylo skvělé, naprosto výjimečné, trochu se mi stýská, teď už bych to ale nechtěl dělat, říká v rozhovoru pro ČT Lionel Cherruault. V osmdesátých a devadesátých letech byl oficiálním královským fotografem. Rodinu i tehdy ještě prince Charlese sledoval zblízka – ať už při běžných činnostech, nebo na pracovních cestách. Bylo to trochu jako život Jamese Bonda – pořád jste na cestách, pořád s fotoaparátem sledujete královskou rodinu v letadle, dodává Cherruault.