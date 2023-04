Do německých měst a obcí přicházejí další uprchlíci, radnice je odmítnout nemohou

Zatímco v některých německých okresech musejí budovat uprchlické ubytovny z kontejnerů na zelené louce – a místní proti tomu někdy také protestují – v Sumte s volnými prostory problém neměli. Několik let tam totiž stál nevyužívaný velký kancelářský komplex, doplnil zahraniční zpravodaj ČT Pavel Polák.

„Problémem je, že dostáváme stále nové kvóty, podle kterých musíme přijímat nové lidi. To platí pro všechny obce, nejsme výjimka. V jistém okamžiku se ale dostaneme na limit, nejsou volné kapacity. Proto některé obce třeba začaly stavět kontejnerové tábory,“ řekl starosta Sumte Andreas Gehrke.

Životní podmínky uprchlíků

Maximální kapacita hal je pět set padesát lůžek. Správci se snaží o soukromí, místnosti jsou oddělené, v Sumte chtějí hlavně rodiny s dětmi. Je tu školka, první setkání s německým jazykem.

„Můj sen je učit se. A také se chci stát doktorem, psychologem. Tady je to možné, protože je to tak chytrá země a jsou tu příležitosti. Mám šanci toho dosáhnout,“ svěřil se sedmnáctiletý uprchlík Nika. Do Německa přišel se svou matkou a mladším bratrem z Gruzie. V Sumte jsou už měsíc a půl. Stejně jako všichni ostatní v ubytovně čekají na nové bydlení.

„Řekl bych, že v průměru u nás zůstávají dva až tři měsíce. Ale to vždy trochu závisí na celkové situaci a na tom, jestli jsou byty k dispozici,“ uvedl Tim Helms z humanitární organizace ASB.

Uprchlický tábor má ještě volné kapacity, pokud se však naplní, musí je vedení Sumte hledat v okolních obcích. Nově příchozí totiž nemůže odmítnout.

„Ubytování uprchlíků je zákonná povinnost. Musí ji plnit všechny okresy a města. Nemáme možnost říct: ne, to už nejde,“ popsal situaci vedoucí ubytovny pro uprchlíky v Sumte Christopher Schäfer. Jak plná bude zdejší ubytovna, vědí vždycky s týdenním předstihem, kdy jim úřady podle kvót přidělí další běžence. Příští týden se jich nastěhuje dalších šestačtyřicet.