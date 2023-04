Číně vyhovuje, že je Rusko nuceno hledat u ní partnerství, míní politolog Karmazin

„Vztah mezi Čínou a Ruskem byl vždy rozporuplný. Jsou v něm i vzájemné animozity, které se teď v konfliktu na Ukrajině ztrácí. Číně určitě vyhovuje to, co z něj plyne v globálním pohledu. Že je Rusko nuceno hledat u ní partnerství, neboť nemá moc jiných možností. Je to tak,“ upozornil Karmazin. „Napětí i rozpornost v čínském postoji vůči konfliktu tam ale existuje,“ dodal.

„Šlo určitě o faux pas. Myslím si, že i diplomat Lu si to uvědomil už během toho rozhovoru,“ konstatoval Karmazin. „Nejvyšší představitelé Číny následně oznámili, že rozhodně nejde o oficiální pohled, a zdůrazňovali to velmi vehementně,“ doplnil.

Na otázku, zda jde o vlastní snahu Číny, nebo snahu Ukrajiny vtáhnout Čínu do konfliktu, politolog míní, že o oboje. „Mám pocit, že i z těch vyjádření, a nejen z těch aktuálních z telefonátu mezi Zelenským a Si Ťin Pchingem, byla snaha na obou stranách. I Zelenskyj měl velkou ambici do toho Čínu nějak vtáhnout. Vyzýval ji několikrát. Myslím, že v ní vidí skutečně aktéra, který může sehrát důležitou roli. I Čína se k ní hlásí, ale jak seriózně to myslí, to je otázka,“ komentoval Karmazin.

Podle něj by měla Čína stát ve válce na své vlastní straně. „V řešení konfliktu jde pro ni o několik zásadních scénářů. To, co určitě nechce, je buď nějaká výrazná porážka Ruska, nebo jiný extrémní scénář ve smyslu nukleární konfrontace,“ mínil.

„V podstatě i mír pro ni za určitých okolností může být výhodný. Pokud by se jí podařilo dosáhnout toho, že ho nějakým způsobem zprostředkuje a zároveň dosáhne možnosti, aby sehrála důležitou roli při obnově Ukrajiny. V té situaci by také možná mohla dosáhnout toho, že naváže dobré, nebo udrží dobré vztahy jak s Ruskem, tak s Ukrajinou. A posílí tím i svůj obraz ve světě. Kdyby se jí to podařilo, šlo by pro ni o pozitivní scénář,“ uzavřel Karmazin.