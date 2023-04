Taliban zabil strůjce atentátu z kábulského letiště, oznámil Bílý dům

Bombový útok letištěm otřásl 26. srpna 2021, když se američtí vojáci pokoušeli pomoci Američanům a Afgháncům uprchnout ze země zmítané chaosem po jejím ovládnutí hnutím Taliban.

„Byl to klíčový představitel ISIS-K přímo zapojený do tajného plánování operací jako Abbey Gate a nyní už nemůže plánovat, ani provádět útoky,“ řekl mluvčí Bílého domu John Kirby, aniž by uvedl jméno zabitého.

Abbey Gate je letištní brána, u níž se atentát odehrál. ISIS-K je zkratka pro afghánskou odnož takzvaného Islámského státu, známou jako Chorásán.