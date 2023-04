Ruská represe na Ukrajině se podobá té sovětské ve 30. letech, říká spisovatel Kozlovskyj

Kozlovskyj byl vězněn a mučen proruskými separatisty na východě země ještě před únorovým začátkem ruské invaze. Byl propuštěn před více než pěti lety. Tehdy se za jeho propuštění přimlouval i prezident Miloš Zeman, se kterým se později i osobně setkal.

„Byla to dlouhá diskuse. My jsme hned zjistili, že každý zastáváme jiné politické názory. O různých záležitostech jsme se i hádali – jako je třeba pohled na válku a na Putina,“ vzpomíná na setkání Kozlovskyj. Ocenil ale prý zároveň úsilí, které Zeman vynaložil na jeho propuštění. „Bylo to úsilí evropského člověka, nejen ideologa.“

Na území Luhanské a Doněcké oblasti podle něj Rusové prováděli pokusy, které nyní rozšířili do všech okupovaných oblastí. „Pro Rusko bylo velice důležité vytvořit systematickou represi. Nebyly to jen jednotlivé epizody, byla to skutečně naplánovaná politika,“ říká.