Peruánského exprezidenta Toleda vydali do vlasti. Čeká na soud ve stejné věznici jako jeho předchůdce a nástupce

Spojené státy vydaly bývalého peruánského prezidenta Alejandra Toleda do vlasti. V zemi čelí obvinění z korupce v oblasti stavebních zakázek. Pokud soud jeho vinu prokáže, hrozí mu až 20 let vězení. Toledo, který Peru vedl v letech 2001 až 2006, obvinění odmítá. Jeho obhájci teď pro něj žádají propuštění do domácího vězení.