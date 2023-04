Ropa z Kazachstánu může posílit energetickou bezpečnost Česka, soudí Fiala

„Klíčovým tématem mých dnešních rozhovorů bylo posílení spolupráce v energetice, Kazachstán patří mezi naše největší dodavatele ropy a to je v současné energetické situaci důležité,“ přiblížil na tiskové konferenci s českými novináři v Astaně premiér Fiala.

„Ropa z Kazachstánu má pro nás do budoucna velký potenciál, protože jsme zatím zhruba z padesáti procent závislí na ruské ropě a potřebujeme tuto závislost co nejrychleji zmírnit,“ podotkl český premiér. Česko by podle něj v budoucnu mohlo z Kazachstánu dovážet i uran pro jaderné elektrárny.

„Kazachstán je nejbohatší země ve střední Asii, máme historicky dobré obchodní vztahy. Věřím, že moje návštěva bude dalším impulsem k jejich prohlubování a k úspěchu českých firem, kterých tu již působí kolem třiceti,“ řekl premiér.

Mimořádný zpravodaj ČT Petr Zavadil doplnil, že na společném fóru obou zemí se představily české firmy. „Mluví se o tom, že by firma Petrof mohla do kazachstánských škol dodávat svá piana a pianina,“ dodal.

Přítomen byl i šéf pražské zoo Miroslav Bobek. Kazachstánská strana stojí o to, aby se koně Převalského vrátili do tamní přírody. Podobně tomu bylo v minulosti v Mongolsku, kam už zoo dopravila třicet koní, připomněl zpravodaj. Bobek podepsal memorandum o spolupráci a měl by navštívit čtyři místa, která přicházejí v úvahu pro rezervaci.