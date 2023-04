Banská Štiavnica se vyrovnává s následky požáru. Opravy mohou vyjít na trojnásobek slibu vlády

„Byli tu i zaměstnanci, co si zrovna chystali denní menu. Nestihli pobrat ani osobní věci. Jim tu shořely počítače, peněženky, trezory, telefony, doklady,“ sděluje spolumajitelka jednoho z domů Adriana Páleníková. Oheň v něm zničil půdu pizzerie.

Mnozí ho měli za nejmalebnější náměstí Slovenska. Opravy průčelí kdysi zabraly roky, jejich zkáza však pouhé hodiny. Oheň se rychle šířil po střechách i kvůli silnému větru. Byla to největší novodobá katastrofa v dějinách města.

Pomáhá i Česko

Vláda slíbila městu pomoc – v přepočtu přes 700 milionů korun. Opravy ale mohou vyjít i na trojnásobek. Teprve příští týden má začít jedna z hlavních fází. „Pokud budou peníze, jsem přesvědčený, že by se všechny ty objekty do tří let daly spravit,“ prohlašuje vedoucí rekonstrukčních prací Juraj Chrenko.

Pomáhá i Česko, které nabídlo špičkové restaurátory i experty na obnovu sbírky minerálů. Praha chce poslat skoro čtyři miliony korun. „Chci říct jedno velké díky našim přátelům v České republice,“ uvádí primátorka Banské Štiavnice Nadežda Babiaková.