Spolu v jednom zákopu. Válka sbližuje Rusko a KLDR

Jana Chamrová podotýká, že severokorejská vláda během pandemie covidu mobilizovala desetitisíce vojáků k různé pomoci občanům. „Zkušenost s covidem pravděpodobně posílila úroveň jejich organizace a koordinace. Lidské zdroje k takové spolupráci, jakou by byli dělníci v poválečné obnově země s Ruskem, Severní Korea určitě má. Otázkou jsou vzájemné motivace, respektive cena.“

Zmínila, že Rusko nyní nemá ochotu dodržovat sankce uvalené na KLDR. „Na rozdíl od situace před třemi lety, kdy Rusko deklarovalo, že pošle domů všechny severokorejské dělníky – šlo o desítky tisíc – k termínu stanoveného sankcemi z roku 2017 (konec roku 2019), by nyní Rusko nemělo problém s finanční či materiální kompenzací za jejich práci.“

Případně by to podle Chamrové nebylo poprvé, co Severní Korea vyslala své vojáky do válečného konfliktu. „Sama KLDR přiznává, že poslala vojáky v minulosti například do Demokratické republiky Kongo cvičit tamější armádu kolem prezidenta či do izraelsko-arabské války.“