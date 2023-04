Polsko si připomíná povstání ve varšavském ghettu. Přijeli prezidenti Izraele a Německa

Steinmeier již v úterý před svým odletem do Varšavy v písemném prohlášení poděkoval prezidentům Polska a Izraele za „zázrak smíření“ a zdůraznil: „Je dodnes zázrak, že Židovky a Židé, Polky a Poláci nám Němcům po zločinech našich předků vůbec podali ruku“. Tento dar je podle Steinmeiera téměř tak neuvěřitelný jako někdejší zvěrstva. „Dnes my všichni neseme velkou zodpovědnost za zachování tohoto zázraku,“ napsal německý prezident.

Dobrovolníci spolu s narcisy rozdávají i letáky stručně připomínající historii povstání, a to v polštině, ukrajinštině a angličtině. Letos se tradice rozšířila i do dalších měst v Polsku. „Chceme dohromady rozdat 450 tisíc papírových květin. Toto číslo symbolizuje počet židovských žen a mužů zavřených ve varšavském ghettu v době největšího přelidnění, na jaře 1941,“ řekla novinářům koordinátorka projektu Zofia Bojanczyková.

„Co je zajímavé, je přesah k dění na Ukrajině. My jsme mluvili s jednou z mála posledních přeživších povstání ve varšavském ghettu, (…) bylo jí jedenáct let, když povstání začalo. Ona v našem rozhovoru vzpomněla ty hrůzy na východě. Fotografie, videa, která přicházejí z Ukrajiny, a srovnávala to s tím, co si pamatuje ze svého raného dětství a v podstatě říkala, že tam není příliš rozdílů,“ sdělil Papadopulos.

Povstalci odhadovali, že vydrží jen týden

Varšavské ghetto zřídili na podzim 1940 němečtí okupanti. Na malém prostoru žilo zhruba 450 tisíc lidí. V roce 1942 začali nacisté s jejich deportacemi do vyhlazovacích a pracovních táborů. Jenom od července do září bylo odvlečeno nebo zavražděno 250 tisíc až 280 tisíc lidí. Když 19. dubna 1943 do ghetta vpochodovaly jednotky SS, propuklo povstání slabě ozbrojeného hnutí odporu.

„Povstání vedl čtyřiadvacetiletý člověk. Ti mladí lidé bojovali jen o to, aby čestně zemřeli. (…) Sami odhadovali, že boj může trvat maximálně týden, protože proti nim nastoupila německá armáda,“ přiblížil ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Boje však pokračovaly až do poloviny května.

„Plynulý boj to nebyl. Němcům šlo o to dostat židovskou populaci z ghetta ven, a ti se tomu bránili. Nakonec německá armáda použila taktiku ničení domů plamenomety. (…) Na ty, co se schovávali v kanálech, použili vodu či plyn,“ vysvětlit Pavlát. Zabito nebo deportováno do koncentračních a vyhlazovacích táborů během bojů bylo více než 56 tisíc Židů.