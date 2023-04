Soukromou kliniku vyměnili za frontovou linii. Fyzioterapeuti pomáhají ukrajinským vojákům

Těla obránců v zákopech den co den trpí – především jde o záda, ramena, krk a lokty. Vojáci neustále zvedají těžké věci, nemají čas cvičit a už vůbec ne odpočívat. „Není důležité, jestli je někomu osmnáct, nebo šedesát let. Samozřejmě, někdo to zvládá lépe než druhý, ale mohu říci, že trpí všichni,“ konstatoval Ivanov.

Příslušníci ozbrojených sil nemohou opustit pozice a strávit týden rehabilitacemi v zázemí. Ivanov proto přenechal místo na soukromé klinice a už osm měsíců jezdí s několika kolegy za nimi přímo k frontové linii.

Těžká neprůstřelná vesta i výzbroj

Faktem je, že neprůstřelná vesta váží 12 kilogramů a vojáci si na ni připínají ještě další vybavení. Není výjimkou, že nosí mnoho hodin výstroj a výzbroj vážící až 40 kilogramů. Proto jsou stížnosti na vážné bolesti zad velmi časté. Fyzioterapeuti se setkávají i s vyhřezlými ploténkami a kompresními zlomeninami obratlů.

Přivést maséry k frontové linii napadlo Ševcova. Původně chtěl zajišťovat psychologickou pomoc, ale při rozhovorech si většina vojáků stěžovala zejména na problémy s páteří.

„Vojáci s bolestí zad se hlásí u svých mediků. My jejich žádosti zapisujeme a podle nich sestavujeme plán výjezdů na měsíc dopředu,“ popsal Ševcov s tím, že na každého pacienta má fyzioterapeut maximálně hodinu.