Když je fronta blízko. Štáb ČT natáčel pravoslavné Velikonoce ukrajinských vojáků

Kněz a polní kaplan 113. brigády teritoriální obrany Jurij Potykun vnímá Velikonoce jako oslavu vítězství života. Už druhý rok žehná velikonočním pokrmům poblíž frontové linie.

„Naprostá většina vojáků jsou pravoslavní křesťané. V mužstvu jich je přes devadesát procent. Je pro ně velmi důležité slyšet, že Bůh je s nimi a oni stojí na straně dobra,“ říká.

Posvěcené pokrmy rozváží starou dodávkou s prostřeleným sklem vojákům až do předních linií. „Vojáci, kteří jsou na pozicích, to silně prožívají. Je to pro ně opravdu důležité,“ řekl Patrik, velitel jednotky. Nejde ale jen o jídlo, upozorňuje zpravodaj Miřejovský. Kněz přiváží i duchovní útěchu a vojáci mohou požádat také o soukromou rozmluvu.

Veškeré velikonoční oslavy musí probíhat pod střechou. Vše, co se děje venku, sledují nepřátelské bezpilotní letouny.

Domácí pokrm jako poděkování vojákům

Jednotka ukrajinské obrany dostala velikonoční chléb, nabarvená vajíčka i vareniky. Připravila je paní Julia jako poděkování za ochranu její vesnice. „Je to rodinný recept původně se Sumské oblasti. Nikdo tady podobné nedělá. Jsou připravené na páře a podle ukrajinské tradice jsou plněné třešněmi,“ vysvětluje Julia.

V odloučení od rodin prožívají nejdůležitější křesťanské svátky desetitisíce příslušníků ukrajinských ozbrojených sil. Letos je ale podle velitele situace o trochu lepší než loni. Díky tomu mohl několik mužů pustit na pár dní před Velikonocemi domů. Teď už jsou všichni zase zpátky, dodává Miřejovský.