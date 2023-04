Rusové ovládli většinu Bachmutu, připustil Kyjev. V části města ale Ukrajinci bojují dál

Ukrajinští vojáci neopustili Bachmut a v západní části města pokračují boje, uvedl také šéf ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny. „Musí být jasně řečeno, že nepřítel nikam neodešel,“ zdůraznil Prigožin na sociální síti. Šéf ruské žoldnéřské skupiny již před několika dny uváděl, že nad budovou radnice v Bachmutu vlaje ruská vlajka, ukrajinské vedení to ale popřelo, stejně tak i Washington.

„Víme o tom, že Rusové mají skutečně nadproporční ztráty. V tomto ohledu to je kalkul, na který ukrajinská strana sází, že čím déle bude Rusy u Bachmutu držet, tím více budou Rusové jednak vyčerpávat svoje síly a vyčerpají i útok, který bude kulminovat, a druhak nebudou schopni bránit se připravované protiofenzivě. Na kolik to takto dopadne, to uvidíme, až ta ofenziva bude za námi. Ve válce se těžko předpovídá prakticky cokoliv,“ uvedl k situaci ve vysílání ČT24 Jan Šír z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.