„Vždy nám dokázal sehnat elektřinu,“ vzpomíná velitel na ukrajinského zajatce zavražděného Rusy

Zajatý voják zvolá „Sláva Ukrajině“ a ruské náboje ho vzápětí sráží k zemi. Video s vraždou Matsievského před měsícem šokovalo svět. Původně ukrajinská armáda zabitého vojáka identifikovala jako Tymofije Šaduru ze 30. mechanizované brigády, tato informace se však nepotvrdila.

Velitel jednotky, v níž Matsievskyj působil, tehdy přišel kromě Oleksandra také o dva kolegy a další dva vojáci jsou stále nezvěstní. „Ztratili jsme s nimi kontakt u Soledaru. Už z dřívějška jsme věděli, jak to chodí, a měli jsme o ně velký strach. Nedělali jsme si iluze, že by byli naživu. Byli jsme si jistí, že jsou všichni mrtví. Pak se objevilo to video,“ vzpomíná na těžké chvíle velitel.