Být Ruskem, jednotu NATO bych pokoušet nechtěl, říká finský velvyslanec v Česku Tuominen

„Je to velký krok, ale ještě není úplný. Zatím čekáme na Švédsko, až se připojí, a na ratifikaci švédského členství v Alianci. To je pro nás velmi důležité,“ podotkl velvyslanec.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov již před lety naznačil, že vstup Finska do NATO by Moskva mohla považovat za válečný akt. Tuominen soudí, že jde jen o ruskou rétoriku. „Věděli, že Finsko je součástí Západu. (…) Vlastně od doby, co jsme se stali součástí Evropské unie, Finsko neutrální není a naše bezpečnostní politika je jasná,“ okomentoval.