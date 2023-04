Podle povolební prognózy vyhraje volby v Bulharsku těsně koalice expremiéra Petkova

V Bulharsku lidé hlasovali v pátých parlamentních volbách za poslední dva roky. Šest milionů voličů rozhodovalo o rozdělení 240 křesel v zákonodárném sboru. Zatím byly zveřejněny jen odhady výsledků na základě dotazování u volebních místností. Podle agentury DPA by mohl být předběžný výsledek hlasování znám nejdříve v pondělí.

Reuters upozorňuje, že Petkovův reformní blok by mohl mít problémy sestavit vládní koalici především kvůli tomu, že před volbami vyloučil koalici se stranou GERB, pokud ji povede dál Borisov.

Hlavními tématy volební kampaně byly růst inflace a korupce. Debatovalo se také o podpoře Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi. Agentura AP v neděli ráno upozornila, že by se podle odhadů do parlamentu mohlo dostat až sedm politických uskupení a své pozice by mohly upevnit strany populistické a proruské. Hlavní rivalové Borisov a Petkov podporují prozápadní orientaci země.